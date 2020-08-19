بنك أوف أمريكا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 19-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم ليستعيد تعافيه، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.43% بما يعادل -0.37 نقطة ليستقر على سعر 25.53 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكننا نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.34، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.90. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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