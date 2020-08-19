شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يستند لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.10% بما يعادل -1.08 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 50.34 دولار، ليستند بذلك إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 49.38، ليستهدف مستوى المقاومة 55.61.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه