شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 0.6% إلى مستوي 42.73$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.49$، وسجل أدنى مستوي عند 42.41$.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 14 آب/أغسطس، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.7 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 514 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 24 نيسان / أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بنحو 300 ألف برميل ،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 10.7 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي فى 12 حزيران/يونيو الماضي.