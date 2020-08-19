شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 27 شهرا قبيل محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى 27 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.10 % إلى مستوى 92.38 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.28 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.15 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأكثر من 0.5% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة ، بفعل استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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تعاذ تلك الخسائر إلى العديد من الأسباب ، منها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لليوم الرابع على التوالي ،توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،وضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ،يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد يومي 28/29 تموز/يوليو الماضي ،وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة بدون أي تغيير عند نطاق ما بين الصفر و 0.25%.

كرر صانعي السياسة النقدية الأمريكية تعهدهم بالحد من الأضرار الناجمة عن الوباء حيث تعطل حالات الإصابة بفيروس كورونا الاقتصاد، وربطوا حدوث انتعاش اقتصادي مباشرة بإنهاء الأزمة الصحية لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتضمن المحضر أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ، وهل يتم اللجوء إلى المزيد من التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد فى مواجهة التداعيات الغير مسبوقة الناجمة عن الجائحة الفيروسية.