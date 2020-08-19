شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع و ميرسك يقفز بأكثر من 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى ظل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعدما سجلت مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية جديدة ، وقفز سهم مجموعة ميرسك بأكثر من 5% بعد تحقيق أرباح بأفضل من التوقعات خلال الربع الثاني.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:31 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، بعد تراجع قطاعي البنوك والطاقة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع الاتصالات ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.9 % ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3,395.06 نقطة.

قفز سهم شركة ميرسك "أكبر شركة شحن فى العالم" بأكثر من 5% ، بعدما حققت أرباح فاقت التوقعات خلال الربع الثاني ،وقالت إنها تتوقع أن يرتفع الطلب فى الربع الثالث.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.25 %.