شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن ذروة أسبوع والأنظار على محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,980.38$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 2,002.01$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 2,006.41$.

أنهي معدن الذهب تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 2,015.62$ للأونصة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي.

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يصدر فى وقت لاحق اليوم محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد يومي 28/29 تموز/يوليو الماضي ،وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة بدون أي تغيير عند نطاق ما بين الصفر و 0.25%.

خلال بيان السياسة النقدية، كرر المركزي الأمريكي تعهده بالحد من الأضرار الناجمة عن الوباء حيث تعطل حالات الإصابة بفيروس كورونا الاقتصاد، وربط حدوث انتعاش اقتصادي مباشرة بإنهاء الأزمة الصحية لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتضمن المحضر أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ، وهل يتم اللجوء إلى المزيد من التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد فى مواجهة التداعيات الغير مسبوقة الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,252.38 طن متري.