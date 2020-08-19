شكرا لقرائتكم خبر عن ساما: نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدار تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول للعام 2020.

وأظهر التقرير المنشور على موقع "ساما" الإلكتروني المؤشرات للربع الأول في قطاع التأمين،حيث أشار إلى نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

وبحسب التقرير انخفض المعدّل المجمّع إلى أقل من 100% على عكس الربع الأول من عام 2019م.

كما أشار التقرير إلى انخفاض بشكل ملحوظ لمعدل خسائر التأمين الصحي والذي يمثل أكبر حصة من قطاع التأمين، بينما تحسن هامش الملاءة المالية.

وبحسب التقرير بلغت نسبة ملاءة مالية لدى شركات التأمين السعودية، بمعدل 157% بزيادة 3.6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ومن ناحية أخرى، بيّن التقرير الربعي ارتفاع معدل خسارة التأمين على المركبات مع استمرار حدة المنافسة، وكذلك انخفاض صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بانخفاض دخل الاستثمار.

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وبحسب التقرير، انخفض دخل الاستثمار 37% إلى 181 مليون ريال، وانخفاض صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة بنسبة 30% إلى 82 مليون ريال.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها في الربع الأول 2020 بنسبة 6.1% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 12.7 مليار ريال.

وزادت أقساط التأمين الصحي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.8% إلى 7.6 مليار ريال، لكن أقساط تأمين السيارات تراجعت 11.7% إلى 2.7 مليار ريال في ذات الفصل، عبر المقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتعتزم مؤسسة النقد نشر تقرير قطاع التأمين بصفة سنوية، مع الاستمرار في نشر مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع على نحو ربع سنوي ابتداءً من هذا الربع، حيث يقارن هذا التقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من عام 2020 مع الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ أيام التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2019م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبحسب التقرير الذي نشر على موقع المؤسسة في وقت سابق؛ فقد شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 8% في عام 2019م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال، وهو ما يشكّل أول ارتفاع خلال ثلاث السنوات الماضية، حيث ساهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع.