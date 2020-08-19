شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الكويتية تتهيأ لاستقبال أول صندوق استثمار عقاري مطلع سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتخذت شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي الاستعدادات اللازمة لإدراج صندوق "بيتك كابيتال ريت" في البورصة اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، كأول صندوق عقاري مُدرّ للدخل متخصص في تملك وإدارة العقارات المدرّة للدخل والأصول العقارية.

ومكونات الصندوق الذي يبلغ رأسماله المصرح به 100 مليون دينار، والمدفوع منه 23.6 مليون، تتمثل حالياً في نحو 15 عقاراً تشغيلياً، بحسب صحيفة الراي.

ويعتمد دخل العقارات المملوكة لصندوق "بيتك كابيتال ريت" بصورة رئيسية على الإيجارات، ورغم إمكانية توزيع الأرباح على حاملي الوحدات على أساس ربع أو نصف سنوي أو سنوي وفقاً للمحفظة العقارية، إلا أن إدارتها تواصل التوزيعات الشهرية.

ويستثمر الصندوق بشكل أساسي في أصول عقارية مدرّة للدخل في مختلف مناطق ومحافظات الكويت، كما يسعى الصندوق إلى تنويع القطاعات العقارية لأصوله، لتشمل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي، وغيرها من القطاعات المسموح له قانوناً الاستثمار فيها.

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وتمتلك الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، ويشترك عدد من المستثمرين في رأسمال "REITs"، ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

وتشتمل على مميزات أخرى أهمها توزيع نسبة 90% من الإيرادات التشغيلية لحاملي الوحدات، والاستثمار بعقارات قائمة ومدرة للدخل، كما تشكل فرصة للاستثمار بسوق العقار الكويتي برأسمال منخفض نسبياً، إضافة إلى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية بحسب النظام الأساسي لكل صندوق.

يشار إلى أن نتائج الأعمال الأولية لشركة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، كشفت عن تراجع أرباحها بنسبة 77.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح - خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 12.6 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 56.1 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.