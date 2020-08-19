شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق مستوى 0.7243 ويستقر فوقه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7400، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 0.7185.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد