شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول المقاومة المخترق للعلم المثلثي الصاعد، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق 44.40، بينما يتواجد هدفه التالي عند 47.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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