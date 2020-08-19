شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر النفط الأخيرة، وطالما أن السعر فوق 41.05، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 43.05 مطلوب للتوجه نحو مستوى 45.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد