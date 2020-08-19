شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول دعم القناة اللحظية الصاعدة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بجمع العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف اختراق 28.85 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 29.80، مع التذكير بأن الثبات فوق 26.90 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد