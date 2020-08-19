شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده هذا الصباح، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف اختراق 2008.80 لتأكيد الاندفاع نحو 2074.87 الذي يمثّل محطتنا الإيجابية التالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1967.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1970.00 والمقاومة 2030.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد