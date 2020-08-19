شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق مستوى 1.3185، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3400، في حين إن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب مزيد من التذبذب الجانبي قبل استئناف الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد