شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على ثباته فوق مستوى 1.1908، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.2060، في حين إن كسر 1.1908 سيسبب تحولاً في المسار اللحظي نحو الانخفاض لزيارة مستوى 1.1810 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1850 والمقاومة 1.2030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد