شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد انخفاض المخزونات فى الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 0.6% إلى مستوي 42.73$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.49$، وسجل أدنى مستوي عند 42.41$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.25% إلى مستوي 45.22$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.10$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.90$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.5% ،بعدما حقق ارتفاعا بنسبة 1.3% فى اليوم السابق ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6%.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 14 آب/أغسطس، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 514 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 24 نيسان /أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل.

من ناحية أخرى ،تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الأربعاء ، لمناقشة التطورات الجديدة بالسوق ، والهدف الأساسي مراجعة مدى امتثال الأعضاء بتنفيذ حصص التخفيضات.