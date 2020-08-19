شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة منتجات الألبان: مصانع "الجبن" تعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة منتجات الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مهنة صناعة الجبن التقليدي مهنة داعمة بصورة مباشرة للإقتصاد القومي حيث يعمل بها ملايين الأيدي العاملة وتدعم الفلاح المصري مباشرة بحجم إستتثمار وتداول يصل الى مليارات الجنيهات، وأن هذه المعامل والمصانع الصغيرة تعمل في أطار المنظومة الرسمية للدولة، وتسعي للتطوير بصورة دائمة لتتمكن من المنافسة خارجيا.

ومن جانبه قال عمرو داوود نائب رئيس شعبة منتجي الألبان، فى بيان اليوم الأربعاء، أن معظم مصانع أو ما يطلق عليها معامل إنتاج الجبن تعد من المشاريع الصغيرة وتعمل في إطار المنظومة الرسمية، ومتوارثة عبر الأجيال و بطبيعة المهنة وبالطبيعة الريفية لأهالينا في قرى الريف المصري الزراعية تتميز هذه المشاريع ببساطة إنشاءاتها لتواجدها في مناطق ريفية ومراكز إنتاج الحليب الطبيعي الطازج عالي الجودة لأن منتج الجبن التقليدي يتكون من خامات طبيعية فقط وهي الحليب الطبيعي و ملح الطعام والمنفحة الطبيعية ويحتاج الى حرفية ومهارة عالية في الإنتاج.

واوضح، أن مدينة دمياط اكتسبت شهرتها في صناعة الجبن لخصوبة أرضها الزراعية لكونها من دلتا مصر، و بكل تأكيد تعمل هذه المعامل تحت آليات الدولة بشكل كامل من تراخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة والصناعة أو من مجلس المدينة في بعض القري وتحت إشراف دوري ومكثف من جميع الجهات الرقابية والصحية وتطبق المواصفات القياسية المصرية في منتجاتها.

وتطرق إلي وجود بعض المخالفين – مثل أي مهنة – ولكن لا نستطيع تجاهل طبيعة البيئة الريفية المصرية البسيطة في إنتاج الجبن، وعلى صعيد أخر يوجد مصانع كثيرة متطورة جدا وتملك آلات حديثة ويتم تصدير منتجاتها الى دول الخليج والسعودية وأمريكا وتسعي معظم المصانع الآن إلى التحديث للتسجيل في هيئة سلامة الغذاء المصرية لزيادة الفرص التصديرية لها.

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وأكد البيان وجود رقابة شديدة على المنتجات الغذائية من جميع الجهات الرقابية على صعيد مصر بأكملها و خصوصا بالمدن وحول السلع الأساسية والظاهرة والتي تباع بالمحال التجارية والسوبر ماركت والهيبر ماركت لابد من أن تكون معلومة المصدر لأنه ببساطة كل المحال التجارية الآن تشتري المنتجات بفواتير تجارية لإثبات مصدر السلعة عند حدوث أي مشكلة .

وذكر، أن المشكلة الحقيقية هي جودة بعض المنتجات الغذائية التي قد تؤثر على صحة المستهلك فمثلا المملكة العربية السعودية عبر وزارة الصحة السعودية تحذر المستهلكين من تناول وإستهلاك المنتجات الغذئية التي بها دهون نباتية مهدرجة أو متحولة والتي تسبب أمراض القلب ( تصلب الشرايين) وكذلك منعت تداول وإستيراد شبيه الجبن وهو مايطلق على الجبن المصنع من الدهن النباتي أسوة ببعض دول الإتحاد الأوربي.

وأكدت أن عبوات الجبن بكافة أنواعها مدون عليها المواصفة القياسية و جميع بيانات المنتج، مثل المنتجات المماثلة بجميع دول العالم، وكلها تخضع لرقابة الجهات الصحية بالحيز العمراني.

واختتم البيان، أن المشكلة الحقيقية هي الجبن والزبد المستورد والتي لها بديل محلي لانها تهدر موارد العملة الصعبة للدولة في إستيراد هذه الأنواع ونطالب وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع إلى النظر في هذا الملف بعين الإعتبار، كذلك نطالب وزارة الصحة و هيئة سلامة الغذاء المصرية بالنظر الى جودة شبيه منتجات الألبان المصنع من دهون نباتية لما يسببه من أضرار على صحة المواطنين.