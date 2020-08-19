قفزة مفاجئة للتضخم فى بريطانيا بيوليو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز معدل التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ مارس، إذ أحجمت متاجر الملابس عن التخفيضات الصيفية المعتادة عقب إعادة فتح أبوابها إثر إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، لكن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يعاود النزول قريبا.

وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى واحد بالمئة في يوليو، ما يزيد عن جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

ويتوقع معظم الخبراء أن تكون الزيادة مؤقتة.

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وذكر المكتب أن أسعار الملابس والأحذية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم.

وارتفع مقياس للتضخم الأساسي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ المتقبلة عادة، لأعلى مستوى في عام عند 1.8 بالمئة من 1.4 بالمئة في يونيو مقابل توقعات بانخفاض محدود.