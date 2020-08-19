شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 19-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى وذلك حسبنا أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة أن السوق يشهد حالة من الاستقرار في الفترة الحالية وان زيادة الإنتاج سواء من الاسمنت أو الحديد ادي لثبات الأسعار، مشيرا إلي أن طن الحديد سجل9100 - 9500 جنيه للطن تسليم ارض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9750 جنيها.

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وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن وأن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.

والجدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عقدت اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير كافة الصناعات التابعة للقطاع، وإمكانيات زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحديات التى تواجه تطوير منتجات القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية .

وقالت الوزيرة إن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يسهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبقيمة 5 مليارات دولار سنوياً إلى جانب تغطية غالبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إستقرار منظومة الصناعة الوطنية والتغلب على كافة معوقات التصدير الحالية والمستقبلية وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى.