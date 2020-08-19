شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن لـ 18 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-8-2020 انخفاضا، حيث سجل سعر الكيلو 18 جنيها وفقا لما أعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الدانة، أن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت جنيها لتسجل 18 جنيها من المزرعة مقابل 19 جنيها بداية الأسبوع، موضحًا أن سعر المستهلك يتراوح بين 20-23 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

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وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدواجن البلدى سجلت 26 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 29-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، بينما الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا 35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي وأسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها.

الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن شهدت انخفاض في الأسعار مع منتصف الاسبوع الماضي حيث سجلت اقل سعر هذا عام بـ19 جنيها من المزرعة مقابل 21 جنيها وذلك بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض في السوق المحلى.

وتشهد صناعة وإنتاج الدواجن طفرة اقتصادية بفضل الإعلان عن الخريطة الاستثمارية للدواجن بما سرفر فرص استثمارية جديدة ويفتح فرصا للتصدير.