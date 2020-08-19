الاقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن لـ 18 جنيها من المزرعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن لـ 18 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-8-2020  انخفاضا، حيث سجل سعر الكيلو 18 جنيها وفقا لما أعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الدانة، أن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت جنيها لتسجل 18 جنيها من المزرعة مقابل  19 جنيها بداية الأسبوع، موضحًا أن سعر المستهلك يتراوح بين 20-23 جنيها للكيلو بحسب المنطقة. 

 

Advertisements

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدواجن البلدى سجلت 26 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 29-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، بينما الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا 35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي وأسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها. 

 

الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن شهدت انخفاض في الأسعار مع منتصف الاسبوع الماضي حيث سجلت اقل سعر هذا عام بـ19 جنيها من المزرعة مقابل 21 جنيها وذلك بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض في السوق المحلى. 

 

وتشهد صناعة وإنتاج الدواجن طفرة اقتصادية بفضل الإعلان عن الخريطة الاستثمارية للدواجن بما سرفر فرص استثمارية جديدة ويفتح فرصا للتصدير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أسعار الدواجن لـ 18 جنيها من المزرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا