شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أكسا للتأمين ترتفع 15% بالربع الثاني لزيادة الفائض من عمليات التأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أكسا للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 35 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع الفائض من عمليات التأمين، بالإضافة إلى انخفاض المطالبات المتحملة بنسبة 8.6%، إلى 221.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 242.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 228.7 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 219.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 24.6%، إلى 10.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 8.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 70.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 57.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 35.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغ 26.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2019.

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