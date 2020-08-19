شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بوبا للتأمين ترتفع 105% بالربع الثاني لارتفاع نتائج الاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 105% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 443.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 216.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع في نتائج الاكتتاب بمبلغ 220 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 49%.

كذلك انخفض مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 58 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بإنخفاض قدره 69%.

وفي المُقابل، ارتفعت المطالبات المتحملة بنسبة 1%، إلى 1.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 1.782 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.232 مليار ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 2.408 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 13.9%، إلى 29 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 33.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 568.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 310.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 125.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020، مُقابل صافي ربح بلغ 94.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 33.5%.

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