شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو تتحول للربحية بالربع الثاني لزيادة حجم وأسعار المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 11.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 16.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الزيادة في حجم المبيعات وأسعار البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية، وتكاليف التمويل، والزيادة في مكاسب القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة، ومع ذلك، فإن تأثير ما ورد أعلاه يقابله جزئياً زيادة في المصاريف الأخرى.

وارتفعت المبيعات إلى 193.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 176.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 5.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو