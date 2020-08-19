شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسترا الصناعية ترتفع 53.5% بالربع الثاني لانخفاض المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لمجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 53.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 24.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق في قطاع الأدوية، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية في قطاع الأدوية.

كذلك انخفضت تكاليف التمويل في قطاع الكيماويات المتخصصة، وتراجعت مصروف الزكاة وضريبة الدخل في قطاع الأدوية.

وعلى نحو آخر، تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 43.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 53.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتراجعت المبيعات إلى 441.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 493.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 58.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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