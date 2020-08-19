شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير المالية: 104% تغطية الاكتتاب الإضافي لصندوق الخبير ريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الخبير المالية"، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن إغلاق الاكتتاب في الطرح الإضافي لــ"صندوق الخبير ريت" بنجاح، حيث تمت التغطية بنسبة تجاوزت 104% من إجمالي حجم الطرح النقدي.

وسيتم تزويد مقام الهيئة بكافة تفاصيل الاشتراك النقدي فور الحصول عليها من قِبَل مدير الاكتتاب، ليصبح إجمالي قيمة أصول الصندوق 1,707.5 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 70%، بحسب صحيفة "مكة".

وستستغرق عملية تخصيص الوحدات للمشتركين ورد الفائض 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح.

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وستكون المدة الزمنية لعملية الاستحواذ ونقل ملكية الأصول وإدراج وحدات الصندوق في "تداول" هي 60 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح كما هو مذكور في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

والجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019م الموافق 13 رجب 1440هـ.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخرا، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن زيادة الأصول سيتم من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.