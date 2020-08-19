شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى فى 2020 مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى هذا العام ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية ، وبدعم بيانات إيجابية عن مستويات التضخم فى المملكة المتحدة خلال تموز/يوليو.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.3231$ الأعلى منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3231 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3228$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ الأول من حزيران/يونيو الماضي ، بفعل تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكس استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تعاذ خسائر الدولار الحالية إلى العديد من الأسباب ، منها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لليوم الرابع على التوالي ،توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،وضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

أظهرت بيانات فى لندن يوم الأربعاء ، ارتفاع مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي ، ليتقلص الضغط الركودي على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني ، الأمر الذي يصب فى صالح صعود مستويات الجنيه الإسترليني.

سجلت أسعار المستهلكين فى بريطانيا ارتفاعا بنسبة 1.0% فى تموز/يوليو ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.6% ، وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.6% فى حزيران/يونيو.