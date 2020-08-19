شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم البريطاني يرتفع للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تموز/يوليو مرتفعا بنسبة 1.0% ،فى ثاني ارتفاع شهري على التوالي ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.6%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.6%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.8% ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.3%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.4% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.