شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% رابحاً 36.11 نقطة ليصل إلى مستوى 7889.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.74% رابحاً 60.10 نقطة ليصل إلى مستوى 8193.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.8 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.62%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمرافقة العامة بنسبة 0.08%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.04%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.11%.

Advertisements

وقفز 109 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 8.39%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 6.43%، فيما تراجع 74 سهماً على رأسها سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 4.60%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 2.58%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "ميدغلف للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 118 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن إعادة التداول على سهم شركة اللجين القابضة في السوق ابتداءً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعليق التداول على السهم يوم 30 إبريل الماضي، وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 2020-03-31 خلال المدة النظامية المحددة.