شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية: توطين ثقافة سلامة الغذاء من أهم أولوياتنا للنهوض بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت غرفة الصناعات الغذائية أمس فى ندوة الكترونية تحت عنوان “إدارة سلامة الغذاء - الإنتاج الآمن وتغليف المواد الغذائية" والتي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة كونسبت لتنظيم المعارض، وبحضور المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، وجويدو سبيكس رئيس Multivac Group، وكارستن اوليش مدير المبيعات Glass GmbH & Co.

وجاء ذلك في في إطار ما تقوم به الغرفة من مجهودات للنهوض بالصناعات الغذائية، وسعياً منها لنقل الخبرات وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء.

وقد تناولت الندوة إلقاء الضوء على مجهودات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومجهودات الغرفة في إدراج سلامة الغذاء في سلسلة القيمة وتأثيرها الإيجابى على تنافسية الصناعات الغذائية فى ضوء التداعيات الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

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كما استعرض الخبراء فوائد تطبيق أنظمة سلامة الغذاء، وكذلك دور التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في التعبئة والتغليف وعلاقتها المباشرة بتعزيز سلامة المنتجات الغذائية.

وقد حضر الندوة ما يزيد عن 200 مشارك من المهتمين بالقطاع.

وجدير بالذكر أن أنشطة غرفة الصناعات الغذائية ومجهوداتها مستمرة على الدوام للنهوض بالقطاع وزيادة تنافسيته، حيث سجلت أكثر من 64 نشاطا ما بين ندوات وورش عمل وتدريبات ودعم فني تم من خلالهم رفع الوعى وتوطين ثقافة سلامة الغذاء لأكثر من 3000 متدرب فى القطاع.