شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشترى قمح الطحين من منشأ اختيارى فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون في تقييم أولي اليوم الأربعاء، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أُغلقت أمس الثلاثاء.
وقال تجار إن الكمية المشتراه غير معروفة ولكن جرى شراء عدة شحنات بسعر تراوح بين 231 و232 دولار للطن شاملا الشحن.
ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.
تطلب الجزائر شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من أكتوبر وبين السادس عشر والحادي والثلاثين منه. وفي حالة التوريد من أمريكا اللاتينية، يكون الشحن بين الأول والخامس عشر من سبتمبر وبين السادس عشر والثلاثين منه.
الجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، وبخاصة من فرنسا.
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