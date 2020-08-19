شكرا لقرائتكم خبر عن "الحديد والصلب": 9.1 مليار جنيه مديونية الشركة..ولم يتم حسم موقف التصفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، أنه لم يتم حسم موقف الشركة بشأن التصفية، على الرغم من النتائج السلبية للشركة، حيث تعاني منذ سنوات من خلل كبير في هيكلها التمويلي، وانخفاض حجم إنتاجها حيث يصل نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية حوالي 7% في 31 مارس عام 2020، وعلى الرغم من مساندة الدولة متمثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية في الوقوف بجانبها وتوفير كافة مستلزمات التشغيل لها والفحومات والأجور إلا أن نتائج أعمال الشركة تسوء من سنة إلى أخرى، حيث بلغت خسائر الشركة في 31 مارس لعام 2020 حوالي 783.8 مليون جنيه، والمديونيات المستحقة على الشركة 9.08 مليار جنيه ونسبة الخسائر المرحلة إلى رأس المال 410%.

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وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة للمناجم، فقد قامت الشركة مؤخراً بتوقيع عقد شراكة مع شركة فاش ماش الأوكرانية، وذلك لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية، باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر للمياه، وتم الاتفاق على إنشاء وحدة نصف صناعية وفي حالة نجاح التجارب سيتم عمل مصنع لتركيز الخام، وكذلك مصنع للمكورات.

وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، اعتباراً من الساعة 10:15 من جلسة تداول اليوم الأربعاء، نظراً لقيام الشركة بإرسال بيان توضيحي بخصوص ما تم نشره تحت عنوان " تصفية الحديد والصلب قريباً ".