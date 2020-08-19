شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 878 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 878 جنيها للجرام، في ظل هبوط سعر الذهب عالميا إلي 1989 دولار.

وأغلق سعر الذهب في مصر على هبوط بقيمة جنيهين أمس، جراء هبوط الدولار في السوق المصرفي، ليختم الذهب تعاملاته الثلاثاء علي سعر 888 جنيها للجرام لكن تراجع أوقية الذهب لأدنى من ألفي دولار تسبب في هبوط الأسعار في مصر.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 752 جنيها.

عيار 21 سجل 878 جنيها.

عيار 24 سجل 1003 جنيها.

الجنيه الذهب 7024 جنيها.

أوقية الذهب 1989 دولار.

نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

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انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.

وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى2002.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج من ديليفكس ”الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للدولار“.

وتابعت ”سجل الذهب مكاسب 3% في اليومين الفائتين ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح“.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية، وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 27.70 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4% إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8 % إلى 2170.29 دولار.