شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت..و"الأفكو" تتفق مع "إيرباص" لتأجيل جدول استلام الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحاً 1.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5203.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحاً 5.250 نقطة ليصل إلى مستوى 5746.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسراً 6.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4130.12 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% خاسراً 6.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4139.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 95.3 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5120 صفقة، وهبطت 8 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 5.11%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.66%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

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وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.41%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.70%، ثم سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار بنسبة 7.78%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.28% ثم سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بنسبة 5.11%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، عن الوصول إلى اتفاق مع إيرباص لتأجيل جدول استلام الطائرات، ضمن سجل طلبات شركة ألافكو لدى المصنع ليتناسب جدول تسليم الطائرات الجديد مع الأثر الناتج من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وإعادة جدولة الدفعات المقدمة للطائرات المزمع استلامها في المستقبل ليتناسب مع جدول تسليم الطائرات الجديد مما سيترتب عليه تأجيل دفعات مستحقة هذا العام وخلال الثلاث سنوات القادمة إلى سنة 2024 وما بعد.

وفي سياق آخر قالت شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، عن عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 23 أغسطس، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة البيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020.