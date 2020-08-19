شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يرتفع بعد مكاسب أسهم التكنولوجيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المؤشر نيكى القياسى مكاسب طفيفة عند الإغلاق فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء مع ارتفاع بعض أسهم شركات التكنولوجيا عقب مكاسب نظيرتها الأمريكية العملاقة ليصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مسجلا ذروة قياسية الليلة الماضية.

ويقترب المؤشر نيكي كثيرا من ذروة ثلاثة عقود بالقيمة الدولارية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.26 بالمئة إلى 23110.61 نقطة بعدما مني بخسائر على مدى يومين. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 1613.73 نقطة. عند الحساب بالدولار، سجل 219.10 ليقل 0.3 بالمئة فقط عن ذروة 2019 وهى الأعلى منذ عام 1990.

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وقال نوريهيريو فوجيتو كبير خبراء الاستثمار في ميتسوبيشي يو.اف.جي مورجان ستانلي سيكيورتيز "ستواصل بعض أسهم التكنولوجيا التي استفادت من أنواع جديدة من الطلب بعد جائحة كورونا الأداء الجيد. لكن بالنسبة لصعود مؤشر الأسهم عامة، يحتاج المستثمرون مزيدا من العوامل الإيجابية من أجل الشراء".

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات التكنولوجيا في أرجاء العالم 3.3 بالمئة بينما زاد سهم نينتندو واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى في 12 عاما. وكسبت شركتا معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات فوجيتسو وإن.إي.سي 2.4 و3.7 بالمئة على التوالي.