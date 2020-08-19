شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين مدفوعة بصعود سهمى "استيراد الاستثمارية" و"جي إف إتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% رابحاً 0.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1349.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 364.1 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.52%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.64%.

وفي سياق متصل استقبل الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة يوم الإثنين، السفير هـاي كــوان تشونـغ سفير الجمهورية الكورية لدى مملكة البحرين، وناقش كل من الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين وسفير جمهورية الكورية أثناء الزيارة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون الممكنة بين أسواق رأس المال.

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وأعرب الشيخ خليفة عن تقديره للجهود التي تبذلها سفارة الجمهورية الكورية في تطوير العلاقات بين البلدين وزيادة أطر التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بأسواق رأس المال.

وفي سياق آخر أعلن بنك البحرين والشرق الأوسط، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 1، وذلك لمناقشة أمور إدارية فقط، وسيقوم مجلس الإدارة بالاجتماع مجدداً قريباً للموافقة على البيانات المالية ونشرها، وسيتم إخطار المساهمين بذلك.