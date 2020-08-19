شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعي التأمين والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% رابحاً 5.03 نقطة ليصل إلى مستوى 2229.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.5 مليون سهم محققة ما قيمته 116.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1765 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%.

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وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.77%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.75%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم مجموعة السلامة القابضة بنسبة 4.77%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 96.7 مليون ورقة بقيمة 30.9 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة الصقر الوطنية للتأمين – ASNIC بدءا من الساعة 12:00 ظهراً لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، ولحين الإفصاح عن النتائج.