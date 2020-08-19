سعر عقود القهوة الآجلة يحافظ على الايجابية– تحليل – 19-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر القهوة على استقراره ضمن النطاق الصاعد بارتداده الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 111.40 لنلاحظ تسجيله لبعض الأهداف بانجذابه نحو 119.35, يواجه السعر حاليا مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والذي قد يعيق الاندفاع الصاعد بشكل لحظي لحين تجميعه لعزم إيجابي جديد بتداولات الفترة الحالية.
لابد من التنويه إلى أن نجاح السعر بالثبات فوق الحاجز الحالي, فإن ذلك سيمكنه من مواصلة الارتفاع لنتوقع انجذابه بذلك نحو 123.30 وصولا للهدف الرئيسي التالي والمستقر عند 130.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 114.80 و 123.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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