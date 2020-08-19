اليورو مقابل الين لا يزال دون الحاجز- تحليل - 19-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج تداولات مختلطة نظرا لاستقراره ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة بينما يستمر مستوى 126.70 بتشكيل حاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة, ما سبق يعزز سيطرة الميل التصحيحي الهابط لتداولات الفترة الحالية لنبقى بانتظار استهدافه لمحور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا قرب 124.90. استعادة الميل الصاعد يحتاج لعزم إيجابي قوي ليتمكن السعر بذلك من الثبات فوق الحاجز المذكور سابقا وليسهل ذلك مهمة استهداف مقاومة القناة الصاعدة والممتدة حاليا نحو 127.70 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.25 و 124.90 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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