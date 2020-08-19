شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الضغط على المقاومة الأولية-تحليل - 19-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد التصحيحي الهابط بالثبات فوق مستوى 138.65 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لموجه صاعدة قوية محاولا القفز من خلالها فوق الحاجز المتمركز عند 139.65, بمجرد تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق هذا الحاجز فإن ذلك يؤكد استعادته للميل الصاعد ولنتوقع استهدافه لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 140.80 وصولا نحو 142.85 بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.65 و 140.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد