شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتأُثر بالجانبية المؤقتة– تحليل - 19-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين منذ تداولات يوم أمس لنلاحظ تذبذبه بشكل جانبي قرب مستوى 950.00 محاولا التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يتمركز حاليا دون مستوى 80.

نذكر بأن ثبات التداولات فوق الدعم الأولي المتمركز عند 915.00 سيدعم الترجيح الصاعد ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد ومن ثم ليحاول الوصول نحو المحطات الإيجابية الرئيسية والتي تبدأ من 1040.00 وصولا نحو 1105.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 930.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد