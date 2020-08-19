شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يضغط على الحاجز– تحليل -19-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتشكيل اندفاع إيجابي قوي ليضغط بذلك على الحاجز المستقر عند 3.000 والذي شكّل الهدف المقترح بالتقرير السابق, لاستئناف الهجوم الصاعد ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق هذا الحاجز والثبات فوقه ليعزز بذلك فرص الوصول نحو المحطات الإضافية والتي تتمركز حاليا عند 3.1200 و 3.3000 على التوالي.
أما فشل تأكيد الاختراق قد يجبر السعر على تشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت ليهبط بذلك نحو 2.8500 لحين تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف تسجيل الأهداف الإيجابية كما هو مقترح سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9000 و 3.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتأكيد الاختراق
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