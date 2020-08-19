شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ أواخر من تموز/يوليو، حينما اختبر الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 07:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 105.51 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.41 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.61، بينما حقق الأدنى له في ثلاثة أسابيع عند 105.10.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 11.6 مليار ين مقابل عجز 269.3 مليار ين في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 77.6 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى 34.8 مليار ين مقابل 410.9 مليار ين في حزيران/يونيو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 0.44 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 19.2% مقابل 26.2% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 21.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 22.3% مقابل 14.4%، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 22.3%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات تراجعاً 7.6% مقابل ارتفاع 1.7% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات بارتفاع 2.1%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 21.76 مليون ولقي 771,635 شخص مصرعهم في 216 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزارة الخارجية الصينية عن إدانتها لقيام الولايات المتحدة بتشديد العقوبات المفروضة على شركة هواوي الصينية والتي تم الإعلان عنها في مطلع هذا الأسبوع، ويذكر أن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس نوه الاثنين الماضي لكون المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين لا تزال مستمرة وأن بلاده حريصة على دعوة الصين للمضي قدماً في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، مع تطرقه لكون الإدارة الأمريكية تعمل على سد الثغرات لمنع شركة هواوي الصينية من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.

هذا وقد كان من المقرر السبت الماضي عقد جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر الأقمار الصناعية والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، إلا أن تلك الجولة قد تم تأجيلها لأجل غير مسمى في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.