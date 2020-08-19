شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة السابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1939، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1931 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1953، بينما حقق الأدنى له عند 1.1928.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل اقتصاديات منظقة اليورو ككل للكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي قد توضح تقلص الفائض إلى ما قيمته 7.0 مليار يورو مقابل 8.0 مليار يورو في أيار/مايو، بخلاف ذلك يترقب المستثمرين حالياً لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية آنذاك على أسعار الفائدة صفرية.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 21.76 مليون ولقي 771,635 شخص مصرعهم في 216 دولة.