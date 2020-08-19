شكرا لقرائتكم خبر عن تباين العقود الآجلة لأسعار النفط والأنظار على اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس والمخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق مائل موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 14 من آب/أغسطس والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 2.9 مليون برميل مقابل 4.5 مليون برميل في القراءة السابقة.

ووسط تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للنفط في العالم بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تطلع الأسواق لما سيسفر عنه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً والذي من المرتقب أن يتم خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بأسواق الطاقة والاتفاق على مستويات الإنتاج بيت أعضاء أوبك الممثلين عن 13 دولة و11 عضو ممثلين لدول خارج أوبك غنية بالنفط الخام.

وفي تمام الساعة 05:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.09% لتتداول عند مستويات 42.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.60$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 42.89$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر فشهدت تراجعاً 0.11% لتتداول عند 45.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.17$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 45.46$ للبرميل، وذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار 0.12% إلى 92.33 مقارنة بالافتتاحية عند 92.22، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.22.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%.

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ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 21.76 مليون ولقي 771,635 شخص مصرعهم في 216 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزارة الخارجية الصينية عن إدانتها لقيام الولايات المتحدة بتشديد العقوبات المفروضة على شركة هواوي الصينية والتي تم الإعلان عنها في مطلع هذا الأسبوع، ويذكر أن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس نوه الاثنين الماضي لكون المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين لا تزال مستمرة وأن بلاده حريصة على دعوة الصين للمضي قدماً في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، مع تطرقه لكون الإدارة الأمريكية تعمل على سد الثغرات لمنع شركة هواوي الصينية من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.

هذا وقد كان من المقرر السبت الماضي عقد جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر الأقمار الصناعية والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، إلا أن تلك الجولة قد تم تأجيلها لأجل غير مسمى في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 172 منصة، لتعكس تراجعها الأسبوعي الحادي والعشرين في اثنان وعشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 518 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي انخفض في مطلع هذا الشهر بواقع 300 ألف برميل، ليعكس ثاني تراجع أسبوعي له على التوالي، إلى 10.7 مليون برميل يومياً، موضحاً بذلك تراجع بواقع 2.4 مليون برميل يومياً أو بنحو 22% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 ويرجع ذلك إلى إغلاق العديد من منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.