شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المتطورة تُوصي بتوزيع 25 هللة للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 12.5 مليون ريال.

وقالت متطورة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 30 أغسطي الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 16 سبتمبر المُقبل.

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وتجدر الإشارة إلى أن المتطورة حققت صافي أرباح بلغ 4.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 16.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع الزكاة التقديرية، وذلك على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 13.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.