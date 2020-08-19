شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تعتزم طرح 200 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف حسام باشا، مدير تطوير إدارة الأعمال بالشركة الوطنية للإسكان التابعة لوزارة الإسكان السعودية، أن الشركة تستهدف طرح 340 ألف وحدة سكنية خلال الفترة بين 2020 – 2025 على مستوى المملكة.

وأوضح خلال ندوة نظمتها أمس غرفة تجارة وصناعة الشرقية "عن بعد"، أن عدد الوحدات يبلغ حاليا 140 ألف وحدة سكنية، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف طرح نحو 200 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات، بحسب صحيفة عكاظ.

وقال إن عدد المشاريع المتاحة للبيع 70 مشروعاً بقيمة 65 مليار ريال، فيما يتجاوز عدد الوحدات 110 آلاف و804 وحدات سكنية حتى نهاية 2019، كما أن أنواع المشاريع المطروحة للبيع 60% منها أراض للوزارة.

وأشار إلى أن المشاريع قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 60 مليار ريال لنحو 58 مشروعاً بمساحة تبلغ 40 مليون متر مربع، حيث يبلغ عدد الوحدات 103 آلاف و667 وحدة سكنية.

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يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية كشف منذ أيام عن تنفيذ أكثر من 75 ألف خدمة متنوعة خلال الأسبوع الماضي من شهر أغسطس الجاري تم تقديمها للمواطنين عبر منصاته الرقمية المتنوعة بمعدل 7.5 ألف خدمة في اليوم.

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية في وقت سابق أيضا أن عدد الأسر التي استفادت من منتجات برنامج سكني خلال شهر يوليو 2020 بلغ 37.26 ألف أسرة.

وبحسب بيان الوزارة، فإنها سكنت نحو 10524 أسرة سعودية في منازلها خلال ذات الشهر.

وارتفع إجمالي عدد الأسر السعودية المستفيدة من الحلول السكنية والتمويلية من بداية العام الجاري 2020 إلى 224.5 ألف أسرة، وفق التوزيع التالي: ( 73.1 ألف وحدة سكنية جاهزة، 45.5 ألف بناء ذاتي، 60.1 ألف أرض سكنية، 45.8 ألف وحدة تحت الإنشاء).