شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل بوضع الاستثمار بالسعودية وسط زيادة عدد تراخيص المشاريع الأجنبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبدى إبراهيم السويل وكيل خدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على مركز الاستجابة لأزمة كورونا بوزارة الاستثمار السعودية، تفاؤلاً بوضع الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أعده استمراراً للنجاحات التي حققتها البيئة الاستثمارية خلال العام الماضي 2019.
وأوضح أن الربع الأول من العام الجاري كان الفترة الأكثر نشاطات في المملكة منذ العام 2010م فقد بلغ عدد تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية 348 ترخيصاً (73% منها مشاريع أجنبية بالكامل)، بزيادة نسبتها 19% عن الفترة المشابهة من العام الماضي، و 20 % عن الربع الرابع من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار إلى أن المركز أجرى دارسة لاستطلاع آراء المستثمرين في المملكة حول التحديات التي تؤثر على الأعمال، شملت أكثر من 1800 مستثمر، يمثلون 11 قطاعاً استثمارياً في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والخدمات المالية والخدمات اللوجسيتية والإعلام.
وبين أن الوزارة قامت منذ بداية الأزمة بأربعة خطوات وأولها أسست مركز الاستجابة لتقديم المساعدة للمستثمرين في المملكة ودعم استمرارية الأعمال خلال هذه الفترة، والتواصل معهم على مدار الساعة، بتخصيص قنوات اتصال إلكترونية فعالة، والإجابة على الأسئلة المطروحة من المستثمرين، حيث تلقى المركز "12920" اتصالاً من المستثمرين، وأجرى "13319" اتصالاً للمتابعة والإجابة على الاستفسارات، وقدم حوالي "2346" خدمة، وأنجز حوالي 845 ترخيصاً .
يشار إلى أن لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى السعودي طالبت في جلسته المنعقده في منتصف يناير الماضي هيئة الاستثمار بإعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.
وشددت اللجنة في توصياتها على وضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.
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