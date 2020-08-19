شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 45٫60 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وبالتزامن مع تجاوزه لمستوى مقاومته السابق عند 44٫50 فلس، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الأجل القصير لمستوى المقاومة التالي عند 50 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 44 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 4٫505 بينما مستوى المقاومة هو 46.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد