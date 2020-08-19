استثمارات (NINV) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 19-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم من خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 110 فلس منخفضا بالمقارنة بإغلاقه السابق، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 98 فلس في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 116 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 106 بينما مستوى المقاومة هو 112 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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