اسمنت (KCEM)يعمق خسائره -تحليل صباحي- 19-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 157 فلس، في ظل استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير، كما نلاحظ اغلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 145 فلس كمستوى أول ثم 120 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 170 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 155.0 بينما مستوى المقاومة هو 160.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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